دنيا جمعة عن مشاركتها في مسلسل "فات الميعاد":"سعيدة بالتجربة دي.. وأسماء أبو اليزيد كانت متعاونة جدًا"

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة الشابة دنيا جمعة حاليًا في مسلسل "فات الميعاد"، والذي يعرض ضمن موسم الأوف سيسزون، وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي.

تصريحات دنيا جمعة

وأعربت دنيا عن سعادتها بالمشاركة في أحداث المسلسل في تصريح صحفي، حيث قالت: "أنا كنت سعيدة جدًا بالتجربة دي وكنت سعيدة بالدور إنه مختلف وسعيدة بالمشاركة في العمل جدًا".

وتابعت: "وكنت مبسوطة أوي من أول ما عرفت إنه الدور بتاعي هيكون مع أسماء كنت سعيدة جدًا وكنت حابة الموضوع جدًا وهي كانت متعاونة جدًا وكانت لطيفة جدًا وجميلة أوي وكل الممثلين الحقيقة وأحمد صفوت وأحمد مجدي وكل الممثلين كانوا لطاف بشكل مش طبيعي".

وأضافت: "وبشكر جدًا أستاذ سعد هنداوي وبشكر المنتج إبراهيم حمودة إن هما ادوني الفرصة وإن كنت موجودة في العمل ده وحابة حقيقي جدًا الفرصة والدور وكل حاجة فكانت تجربة خفيفة ولطيفة وكانت الأجواء كمان مفيش بعد كده كانت الحاجات كلها حلوة وسعيدة جدًا بالموضوع".

واختتمت: "وبشكر أستاذ سعد هنداوي إنه كانت أول مرة اشتغل معاه فكنت حقيقي مبهورة جدًا بكل حاجة وأسلوبه مختلف وشغله مختلف وسعيدة جدًا، ودي تاني مرة اشتغل مع سكور ميديا مع المنتج إبراهيم حمودة وحقيقي إن أنا سعيدة جدًا بكل التجارب اللي أنا أخدتها في الشركة فمتتنة جدًا للعمل".

قصة مسلسل "فات الميعاد"



وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول قضايا الحب والزواج والطلاق، ولكن بشكل مختلف يتبع المسلسل قصة طلاق عادي، تتطور بطريقة غير متوقعة ليصبح حدثًا كبيرًا يغير حياة الجميع من حوله، فطلاق بسيط بين اثنين من الشخصيات الرئيسة في المسلسل يتحول فجأة إلى ما يشبه كرة الثلج التي تُؤثر على حياة جميع المحيطين بهم، مع تصاعد الأحداث، تبدأ خبايا النفوس في الظهور، ويشهد المسلسل صراعات داخلية تتراوح بين حب وطلاق، رومانسية وخيانة، خوف وشجاعة.

أبطال مسلسل "فات الميعاد"

مسلسل "فات الميعاد" مكون من 30 حلقة وهو بطولة كل من: أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور، وسيناريو وحوار ناصر عبدالحميد، وعاطف ناشد، وإسلام أدهم، وإشراف على الكتابة محمد فريد، من إخراج الأستاذ سعد هنداوي.

مواعيد مسلسل "فات الميعاد"

يعرض مسلسل فات الميعاد على شبكة قناة dmc يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الأوقات التالية:

قناة dmc العامة: يعرض الساعة 7:30 مساءً، ويعاد في الساعة 2 صباحًا، وفي الساعة 9 من صباح اليوم التالى.

كما يعرض على قناة dmc drama في الساعة 11 مساءً، مع إعادة في الساعة 8 صباحًا، وفي الساعة 5 عصرًا.