نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. راعب علامة يحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان راغب علامة لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، في مهرجان موازين الدولي للموسيقى، يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو الجاري، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معها الجمهور.



آخر أعمال الفنان راغب علامة





يُذكر أن راغب طرح مؤخرًا أغنية "بيروت ولا روما" على موقع "يوتيوب"، والتي غناها أيضًا باللهجة المصرية، وحققت تفاعلًا ملحوظًا، ما يشير إلى نجاح اختياراته الأخيرة في كسر الحواجز اللغوية وتوسيع قاعدة جمهوره.

وبعد طول انتظار، أطلق السوبر ستار راغب علامة أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ترقيص" بعمل ضخم ومنتج بأعلى المعايير، لينقلنا إلى أجواء الصيف المليئة بالبهجة والرقص.