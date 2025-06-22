فن ومشاهير

زيزي مصطفى تتصدر تريند جوجل بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة

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زيزي مصطفى تتصدر تريند جوجل بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، والدة الفنانة منة شلبي، مؤشرات البحث على "جوجل"، بعد انتشار أنباء عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين لتلقي العلاج اللازم.

 

وكشفت مصادر مقربة من الأسرة في تصريحات صحفية أن منة شلبي فوجئت بشكوى والدتها من ألم شديد في الصدر، مما دفعها للاستعانة بسيارة إسعاف على الفور، ليتم نقل الفنانة إلى المستشفى، حيث أظهرت الفحوصات الأولية اشتباهًا في إصابتها بجلطة في أحد شرايين القلب، وهو ما استدعى التدخل الطبي العاجل وإجراء قسطرة فورية.

 

تعاني زيزي مصطفى منذ سنوات من مشكلات صحية متكررة، ما دفع ابنتها إلى توفير طاقم تمريض خاص لمتابعة حالتها في المنزل على مدار الساعة، وتحرص منة على التفرغ لرعايتها بنفسها كلما سمحت ظروفها الفنية بذلك.

معلومات عن زيزي مصطفى

 

استطاعت زيزي مصطفى خلال مشوارها الفني أن تترك بصمة مميزة في السينما المصرية، حيث بدأت كراقصة في الستينيات، ثم اتجهت للتمثيل وشاركت في عدد من الأعمال البارزة، من بينها "واحدة بواحدة" مع عادل إمام، و"احترسي من الرجال يا ماما"، و"وش إجرام"، قبل أن تختفي تمامًا عن الأضواء بعد فيلم "اللي اختشوا ماتوا" عام 2006.

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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