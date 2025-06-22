محمد حماقي يشعل مسرح النهضة في ثالث ظهور بموازين ويخطف قلوب الجمهور من أول أغنية

القاهرة - محمد ابراهيم -

في ليلة استثنائية من ليالي مهرجان "موازين.. إيقاعات العالم"، خطف النجم المصري محمد حماقي الأضواء وتصدر مؤشرات البحث عبر جوجل، بعد أن أشعل ثاني أيام المهرجان بحفل غنائي ضخم على مسرح النهضة بالعاصمة المغربية الرباط.

وافتتح حماقي حفله بأغنية "نفسي أبقى جنبه"، وسط تفاعل جماهيري لافت، حيث ضجّت الساحة بالتصفيق والهتاف، ليخاطب جمهوره بعدها بكلمة "وحشتوني"، في لحظة عاطفية عبّرت عن حنين اللقاء بعد غياب، ويستكمل بعدها تقديم باقة من أنجح أعماله التي حفظها الجمهور ورددها معه عن ظهر قلب.

يُعد هذا الظهور هو الثالث لحماقي في مهرجان موازين بعد مشاركته الأولى عام 2013، والثانية عام 2018، ليؤكد في كل مرة شعبيته المتزايدة في المغرب وقدرته على إشعال الأجواء.

وفي نفس الليلة، تألق النجم اللبناني زياد برجي على المسرح الوطني محمد الخامس، حيث افتتح حفله بأغنية "قال إيه بيطمن عليا"، ليواصل بعدها تقديم مجموعة من أشهر أغنياته، كان أبرزها "شو حلو" التي شكّلت علامة فارقة في مسيرته الفنية.

ويُذكر أن مهرجان موازين الدولي، الذي يحتفل هذا العام بدورته الـ20، يُعد أحد أكبر المهرجانات الموسيقية في القارة الأفريقية والعالم، ويستقطب سنويًا نخبة من نجوم الطرب من مختلف أنحاء العالم، عبر ستة مسارح تُخصص كل منها لنمط غنائي مختلف. وتُقام فعاليات الدورة الحالية من 20 حتى 28 يونيو، بمشاركة عدد كبير من الفنانين العرب والعالميين، من بينهم نانسي عجرم، راغب علامة، ميريام فارس، وشيرين عبد الوهاب التي تختتم فعاليات المهرجان.