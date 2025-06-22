نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهاء سلطان يطوي صفحة "روتانا" بعد خلاف مالي.. وهذا مصير عقده الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أغلق الفنان بهاء سلطان ملف تعاقده مع شركة روتانا رسميًا، بعد تعاون استمر لعامين فقط، أصدر خلالهما ألبومين لاقيا صدى جماهيريًا واسعًا. ورغم النجاحات، لم يُكتب لهذا التعاون الاستمرار، بسبب خلافات مادية حالت دون تجديد التعاقد.

بدأت القصة حين طالب بهاء سلطان بزيادة أجره بعد نهاية مدة العقد، إذ كان الاتفاق الأصلي على 2 مليون جنيه مقابل عامين، لكنه لاحقًا طلب رفع القيمة إلى نحو 600 ألف دولار أي ما يعادل أكثر من 30 مليون جنيه وهو ما قوبل بالرفض من جانب الشركة، ما أدى إلى انتهاء العلاقة بين الطرفين منذ يوليو 2024، مع تمديد إضافي استمر حتى ما قبل رمضان الماضي.

ورغم مرور قرابة عام على فك الارتباط، لم يُعلن حتى الآن عن أي شركة إنتاج جديدة تتولى إدارة أعمال بهاء سلطان، ما يفتح باب التساؤلات حول المرحلة المقبلة في مسيرته الفنية.

جدير بالذكر أن آخر إصدار لبهاء سلطان مع روتانا كان ميني ألبوم بعنوان "رسيني"، والذي طُرح في أبريل الماضي، وتضمن خمس أغنيات هي: "اترموا"، "بنشوف فلان"، "الطيبين"، وغيرها، وجمعته بعدد من أبرز الأسماء في مجال الكلمة واللحن والتوزيع، مثل تامر حسين، منة عدلي القيعي، عزيز الشافعي، محمد مدين، وتوما.