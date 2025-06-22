نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عادل تعود بـ "وتر حساس 2".. وتحضيرات مكثفة لانطلاق التصوير قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تشهد كواليس الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس حالة من النشاط المكثف، حيث يواصل صنّاع وأبطال العمل وضع اللمسات النهائية تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول وتصدره قوائم الترند على مواقع التواصل الاجتماعي وقت عرضه.

المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويضم نخبة مميزة من النجوم، يتصدرهم محمد علاء وغادة عادل، إلى جانب إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، عزوز عادل، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد وآخرين، في توليفة تمثيلية واعدة بمزيد من التشويق والإثارة في الموسم الجديد.

وكانت النجمة غادة عادل قد خطفت الأنظار في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في الجزء الخامس من مسلسل المداح أمام النجم حمادة هلال، والذي كتبه أيضًا أمين جمال، وأخرجه أحمد سمير فرج. وشاركها البطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم خالد الصاوي، خالد سرحان، هبة مجدي، مي كساب، حنان سليمان وغيرهم، حيث ناقش العمل قضايا اجتماعية ونفسية شائكة أبرزها الخيانة الزوجية والصراع النفسي للمرأة من خلال ثلاث نماذج نسائية مختلفة.

وعلى صعيد السينما، تترقب غادة عادل عرض فيلمها الجديد فيها إيه يعني، والذي تشارك في بطولته إلى جانب النجم ماجد الكدواني، ومن إنتاج أحمد الجنايني، ومن المتوقع أن يُطرح رسميًا في دور العرض خلال موسم الشتاء المقبل.