نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة مزدوجة القلوب:"الجواهرجي" يجمع محمد هنيدي ومنى زكي بعد غياب طويل في موسم الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد عشاق الكوميديا لحدث سينمائي مميز هذا الصيف، مع عودة النجم محمد هنيدي والنجمة منى زكي إلى الشاشة الكبيرة من خلال فيلمهما الجديد "الجواهرجي"، الذي تحدد عرضه رسميًا في دور السينما يوم 30 يوليو المقبل، ضمن سباق أفلام موسم الصيف لعام 2025.

ويأتي هذا العمل ليعيد لمّ الشمل الفني بين هنيدي ومنى زكي، بعد سنوات من الغياب منذ تعاونهما الأيقوني في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، الذي لا يزال محفورًا في ذاكرة أجيال كاملة من محبي السينما المصرية.

طاقم عمل قوي.. وضمانة كوميديا راقية

يشارك في بطولة فيلم "الجواهرجي" نخبة من أبرز نجوم التمثيل، إلى جانب محمد هنيدي ومنى زكي، منهم الفنانة القديرة لبلبة، والفنان أحمد صلاح السعدني، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وغيرهم، بينما كتب السيناريو المؤلف المحترف عمر طاهر، ويتولى الإخراج إسلام خيري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، يتناول قضايا وأزمات الحياة الزوجية اليومية، من خلال مواقف طريفة تحمل في طيّاتها رسائل واقعية تمس كل بيت مصري.

هنيدي بين السينما والدراما.. محطات متنوعة

ويأتي فيلم "الجواهرجي" بعد آخر أعمال محمد هنيدي السينمائية "مرعي البريمو"، الذي قدم فيه شخصية تاجر البطيخ الذي يواجه مغامرات ومفارقات ساخرة، إلا أن الفيلم لم يحقق النجاح الجماهيري المتوقع رغم الترويج له.

أما دراميًا، فقد خاض هنيدي السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "شهادة معاملة أطفال"، حيث قدّم شخصية محامٍ يدعى عبد الستار يستيقظ من غيبوبة دامت عشرين عامًا ليجد نفسه في عالم جديد بالكامل، وهو ما أفرز مواقف درامية ممزوجة بالكوميديا السوداء.

شارك في العمل مجموعة من النجوم، أبرزهم صبري فواز، محمود حافظ، سما إبراهيم، ونهى عابدين، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز.

ويبدو أن محمد هنيدي يراهن هذه المرة على الكوميديا الذكية التي تُجيد منى زكي أيضًا تقديمها ببراعة، وهو ما يجعل "الجواهرجي" مرشحًا بقوة ليكون من أبرز أفلام صيف 2025، خاصة في ظل تعطّش الجمهور لثنائيات سينمائية قوية تجمع الكوميديا بالدراما الاجتماعية في آنٍ واحد.