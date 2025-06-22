نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي يغير قواعد لعبته.. ويقتحم الكوميديا لأول مرة بـ"البوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد سلسلة من النجاحات الثقيلة في عالم الدراما، يفتح النجم أحمد العوضي بابًا جديدًا في مسيرته الفنية، وهذه المرة من بوابة السينما، حيث يستعد لدخول تجربة مختلفة كليًا من خلال فيلمه الجديد "البوب"، الذي ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي، في نقلة نوعية عن أدواره السابقة التي اتسمت بالجدية والتشويق.

العوضي، الذي أثبت نفسه كأحد أبرز نجوم الأكشن والدراما الشعبية، قرر أن يفاجئ جمهوره بوجه مختلف، أكثر خفة وروحًا، ليخوض أولى تجاربه في الكوميديا، وهي مخاطرة محسوبة قد تعيد رسم ملامح نجوميته على الشاشة الكبيرة.

الفيلم الجديد "البوب" ليس المشروع الوحيد على أجندته السينمائية، إذ لا يزال فيلم "البلدوزر" مع المخرج طارق العريان حاضرًا في المشهد، رغم تأجيله لفترة، إلا أن العمل ما زال مطروحًا بقوة ضمن قائمة مشاريعه القادمة.

وكان آخر ظهور درامي للعوضي في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "فهد البطل"، حيث جسّد شخصية "فهد"، الشاب الصعيدي الهارب من ثأر قديم، والذي يخوض رحلة صراع وانتقام وسط أجواء مليئة بالتشويق والإثارة. المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، وشاركه البطولة نخبة من النجوم أبرزهم: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، ومحسن منصور.

بمشروعين سينمائيين على الطريق، وخطوة جريئة نحو الكوميديا، يبدو أن أحمد العوضي لا يكتفي بنجاح الماضي، بل يسعى لرسم مستقبل مختلف، أكثر تنوعًا، وأوسع جماهيرية.