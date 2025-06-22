نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامز جلال يودّع موقع التصوير: "بيج رامي" يدخل مرحلة المونتاج استعدادًا لصيف 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنهى النجم رامز جلال، تصوير أحدث أفلامه السينمائية "بيج رامي"، وذلك بعد قرابة شهرين من انطلاق التصوير عقب انتهاء عطلة عيد الفطر، ليدخل الفيلم رسميًا مرحلة المونتاج والتحضيرات النهائية تمهيدًا لطرحه ضمن موسم أفلام صيف 2025.

ويخوض رامز جلال في فيلمه الجديد مغامرة كوميدية مختلفة عن أعماله السابقة، حيث يجمعه العمل بعدد من النجوم منهم: بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف. الفيلم من تأليف الثنائي فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم.

ويُعد هذا التعاون الأول بين رامز والمؤلفين المعروفين بتميزهما في كتابة الكوميديا التلفزيونية، حيث قدما أعمالًا ناجحة مثل: "لهفة"، "هربانة منها"، "خلصانة بشياكة"، "ربع رومي"، و"إسعاف يونس"، وهو ما يضيف نكهة جديدة لمشوار رامز السينمائي.

يذكر أن آخر ظهور سينمائي لرامز كان من خلال فيلم "أخي فوق الشجرة" والذي عُرض في يناير 2023، وشاركه البطولة نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، وعدد كبير من النجوم، وحقق وقتها ردود فعل متباينة.

ومع اقتراب طرح "بيج رامي"، يترقب جمهور رامز مفاجأة كوميدية جديدة بروح مختلفة، يتوقع أن تثير الجدل وتحقق صدى واسعًا كعادة أعماله.