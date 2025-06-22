نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل جسار يبدأ التحضيرات لألبومه الجديد.. وحفل مرتقب في القاهرة يشعل الأجواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعيش النجم اللبناني وائل جسار حالة من النشاط الفني اللافت، إذ بدأ مؤخرًا خطوات التحضير لألبومه الغنائي الجديد، والذي يُعد واحدًا من أبرز مشاريعه المنتظرة خلال الفترة المقبلة. ويعمل جسار حاليًا على الاستماع لمجموعة متنوعة من الأغاني، لاختيار الأنسب من حيث الكلمات واللحن، تمهيدًا لبدء مرحلة التسجيل الفعلي للألبوم.

ويُراهن وائل جسار على تقديم تجربة موسيقية مختلفة ومميزة ترضي جمهوره الذي ينتظر جديده بشغف، خاصة بعد سلسلة النجاحات التي حققها بأغانيه المنفردة الأخيرة، والتي أعادت التأكيد على مكانته المتميزة في الساحة الفنية العربية.

وفي سياق متصل، يستعد جسار لإحياء حفل غنائي ضخم خلال أيام، يُقام في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث يلتقي بجمهوره المصري ليقدم مجموعة من أبرز أغانيه التي شكلت جزءًا من ذاكرة الأغنية الرومانسية، إلى جانب أعماله الجديدة التي يطرحها تباعًا على المنصات الرقمية.

ويواصل وائل جسار بهذا الزخم الفني ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، بفضل إحساسه العالي واختياراته المدروسة، التي تجمع بين الأصالة والتجديد، وتلقى دائمًا صدى واسعًا بين جمهوره في مختلف الدول.