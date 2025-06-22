نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فات الميعاد".. لحظة مرحة من الكواليس تتحول لتريند والمسلسل يواصل الصدارة بجمهور وفيّ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وسط الزخم الدرامي الذي يشهده الموسم الحالي، استطاع مسلسل "فات الميعاد" أن يفرض نفسه بقوة على الساحة، ليس فقط من خلال نسب المشاهدة المرتفعة أو الأداء المميز لأبطاله، بل أيضًا من خلال قربه من قلوب الجمهور، الذي وجد في العمل مرآة تعكس واقعه وتفاصيل حياته اليومية.

وفي لقطة عفوية تحولت سريعًا إلى حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شارك الفنان محمد علي رزق جمهوره بصورة من كواليس المسلسل، ظهر فيها إلى جانب النجم أحمد مجدي والفنانة فدوى عابد، وهم يتبادلون الضحكات والمرح خلف الكاميرا. الصورة لم تكن مجرد لقطة عابرة، بل جسّدت الروح الطيبة التي تسيطر على كواليس العمل، ما انعكس بدوره على أداء الفنانين وصدق المشاهد.

المسلسل، الذي يُعرض على شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT، استطاع أن يحجز مكانه في قائمة الأعلى مشاهدة منذ انطلاق أولى حلقاته، بفضل حبكة درامية مشوقة وأداء متقن من نجومه، إضافة إلى إخراج حساس نجح في ترجمة النص إلى مشاهد نابضة بالحياة.

ويضم العمل نخبة مميزة من النجوم، على رأسهم:

أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، ومحمد أبو داوود، ويشارك فيه عدد من الفنانين الذين أضافوا بأدوارهم طابعًا خاصًا للعمل. المسلسل من تأليف عاطف ناشد، إسلام أدهم، وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي، ومن إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

ويقدم الفنان محمد علي رزق في هذا العمل واحدًا من أكثر أدواره تميزًا، حيث يجسد شخصية "شعبية" لبائع في وكالة البلح، وهي شخصية تحمل الكثير من التفاصيل الإنسانية والاجتماعية، ويتشارك البطولة مع الفنان أحمد مجدي في دور شقيقه، حيث يظهران كثنائي يجمع بين الشهامة والرجولة والوفاء الأخوي، ما أضفى على العمل بُعدًا إنسانيًا لافتًا.

"فات الميعاد" لا يراهن فقط على الأسماء، بل على المضمون، حيث يناقش قضايا اجتماعية تمس شرائح مختلفة من الجمهور، ويُقدَّم بلغة درامية صادقة وبسيطة، تُراعي العمق دون تعقيد، والواقعية دون ابتذال.

الجمهور بدوره لم يتأخر في التعبير عن إعجابه، حيث شهدت مواقع التواصل تفاعلاً واسعًا مع الشخصيات والأحداث، خاصة العلاقة الإنسانية التي تجمع الشقيقين في المسلسل، وهو ما وصفه المتابعون بأنه "واحد من أجمل الثنائيات الدرامية في الموسم الحالي".

ومع توالي الحلقات، يبدو أن "فات الميعاد" لا يزال يحمل المزيد من المفاجآت الدرامية، في انتظار ما ستكشف عنه الأحداث المقبلة.