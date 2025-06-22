الشاعر عمرو قطب يكشف لـ"دوت الخليج الفني": أُحضّر لمفاجآت غنائية مع نجوم الصف الأول.. والإعلان قريبًا!

القاهرة - محمد ابراهيم -

يبدو أن الشاعر الغنائي عمرو قطب يستعد لضرب الساحة الفنية بموجة جديدة من الأغاني التي تجمعه بكوكبة من نجوم الصف الأول في الوطن العربي، لكنه يصرّ على أن "الوقت المناسب للإعلان... هو قبل الانفجار مباشرة!".

وفي تصريح خاص لموقع "دوت الخليج الفني"، قال عمرو قطب: "هناك أعمال غنائية جديدة ومختلفة سيتم طرحها قريبًا مع نجوم كبار، لكنني دائمًا أفضّل أن أعلن عن كل عمل في وقته، وقبل الطرح مباشرة، كما حدث في موسم عيد الأضحى الماضي، حين قدمت تعاونات مميزة مع النجوم أمينة، هدى، رضا البحراوي، ومصطفى حجاج".

وأضاف قطب: "التجربة أثبتت أن الجمهور يتفاعل أكثر مع المفاجآت غير المتوقعة، وده جزء كبير من النجاح.. خلّي الأغنية هي اللي تتكلم".

ويُعد عمرو قطب من الشعراء الذين فرضوا حضورهم بقوة على ساحة الأغنية الشعبية خلال السنوات الأخيرة، بفضل اختياراته الذكية لكلمات تمس الناس وتعبّر عن مشاعرهم اليومية، مع حفاظه على روح الإحساس الشعبي الأصيل.

