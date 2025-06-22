نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شخصية قريبة مني".. عمر محمد رياض يكشف عن تفاصيل دوره في مسلسل "اتنين قهوة"| خاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجاحات متتالية يحققها عمر محمد رياض، فبعد تألقه في مسلسل "قلع الحجر 2" خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2025، بدء تصوير أحدث أعماله الدرامية "أتنين قهوة" بطولة الفنان أحمد فهمي.

وكشف عمر رياض عن تفاصيل دوره بالعمل في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني" قائلًا: "أنا بعمل شخصية معد في برنامج وصديق أحمد فهمي والشخصية قريبة مني جدًا ومن دراستي في الجامعه لأنها في مجال الإعلام، مما جعلني أندمج معها بسرعة واستمتع بتجسيدها".

وتابع عمر: "وده ثاني عمل يجمعني مع عصام نصار المخرج، بيشارك في البطولة مرام علي، حازم ايهاب، وإسماعيل فرغلي، وبسنت أبو باشا، ونانسي صلاح".

أما عن المسرح فأشار عمر رياض أنه يستعد لعرض مسرحية قرييًا، ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

تفاصيل مسلسل "أتنين قهوة"

مسلسل "اتنين قهوة" بطولة الفنان أحمد فهمي، والذي من المقرر عرضه ضمن موسم الأوف سيزون، ومن المقرر أن يجسد أحمد فهمي خلاله شخصية دكتور جامعي مشهور ويقدم برنامجًا تلفزيونيًا خلال الأحداث ويشارك في مسلسل 2 قهوة جانب الفنان أحمد فهمي، عدد من الفنانين ومن بينهم: أحمد الشامي، ونانسي صلاح، ومرام علي، وحازم إيهاب، بسنت أبو الباشا، إسماعيل فرغلي، جانب وجود عدد آخر من الفنانين والمسلسل تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.