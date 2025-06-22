نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبي في ليلة استثنائية بافتتاح "موازين".. وتعلن عن مفاجأة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحيت النجمة روبي ليلة استثنائية في حفل غنائي هو الأضخم على منصة النهضة بالعاصمة المغربية الرباط امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، في حفل افتتاح الدورة الـ٢٠ من مهرجان موازين حيث رفع الحفل شعار كامل العدد بحضور ضخم تخطى 20 ألفا.

قدمت روبي خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة التي حققت نجاحا على مدار السنوات الماضية منها، "قلبي بلاستيك" و"ليه بيداري كده"، "إنت عارف ليه"، و"يالرموش" و"يا ليالي".

وحرصت روبي على تقديم مفاجأة للجمهور بعد تقديم أغنية الليلة حلوة وقالت "دي كانت أغنيتي الصيف اللي فات هسمعكم أغنيتي الجديدة اللي هتنزل في الصيف ده" وغنت جمل بسيطة من الأغنية التي تقول كلماتها، "جوة حتة مش هقول أنا فين.. سحرنا وخطف العين" ليتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



وأطلت روبي بإطلالة صيفية مميزة خطفت الأضواء بها في إطلالتها الأولى بالرباط، ومن المقرر التواجد بين جمهورها في عدد من الحفلات خلال الفترة القادمة.