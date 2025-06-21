بتعاون مع هيفاء وهبي.. بوسي تشارك في الأغنية الدعائية لفيلم أحمد وأحمد

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الشركة المنتجة لفيلم “أحمد وأحمد” بطولة أحمد السقا واحمد فهمي، الاغنيه الدعائية للفيلم بصوت الفنانة هيفاء وهبي والمطربة بوسي.

تفاصيل الاغنيه الدعائية لفيلم أحمد وأحمد

وتحمل الأغنية طابعًا كوميديًا شعبيًا، وهي من غناء بوسي وهيفاء وهبي، وظهر في البرومو الدعائي الخاص بها أحمد السقا، أحمد فهمي، وجيهان الشماشرجي.

كلمات الاغنيه الدعائية لفيلم أحمد وأحمد

وجاء في كلماتها: «يا أحمد.. بقي كل شوية تجيب رجليا في منكش ليه؟ تديهم صباعك ياكلوا دراعك ليه؟ الناس عاملين كده ليه يا ولاد الإيه!»

تفاصيل فيلم أحمد وأحمد

ومن المقرر ان يطرح فيلم أحمد وأحمد فى دور العرض السينمائية شهر يوليو المقبل، والفيلم من بطولة كل من أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، حاتم صلاح، غادة عبد الرازق، وغيرهم.

إعلان فيلم أحمد وأحمد

وتضمن الإعلان التشويقي للفيلم مجموعة من المواقف الكوميدية التي تجمع بين السقا وفهمي، إلى جانب مشاهد مثيرة من الأكشن، أبرزها حادث السيارة الذي يتعرض له السقا ويفقد على أثره ذاكرته، ليدخل في سلسلة من المواقف المفاجئة رفقة فهمي.

قصة فيلم أحمد وأحمد

و تدور احداثه حول شخصية «أحمد»، الذي يعود إلى مصر بعد سنوات من الغربة، سعيًا للاستقرار، لكن خطته تتعطل بعد تعرّض عمه «أحمد» لحادث غامض يفقد على إثره الذاكرة. لتبدأ رحلة مليئة بالغموض والمفاجآت، يكتشف خلالها أن عمه يمتلك أكثر من شخصية، ويجد نفسه مضطرًا لمواجهة مصير كل واحدة منها، من تاجر سلاح، إلى رجل مافيا، إلى مدرس طيب