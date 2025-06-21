نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «نقلت للمستشفى».. والدة منة شلبي تتعرض لأزمة صحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت الفنانة زيزي مصطفى والدة منة شلبي لـ ازمة صحية مفاجأة، أدت لنقلها إلى أحد مستشفيات المهندسين لتلقي الرعاية الطبية.

زيزي مصطفى تبتعد عن الإعلام

ومن ناحية اخري، حرصت زيزي مصطفى خلال الأعوام الماضية على الابتعاد عن الإعلام، وعدم الكشف تفاصيل حياتها الشخصية.

حقيقة زواج منة شلبي

سبق، وتصدرت منة شلبي تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد انتشار صورة لها برفقة أحد الأشخاص، يظهران من خلالها متعانقين ويرتديان الدبل، معلنين عن ارتباطها وزواجها وسط تفاعل جماهيري كبير، ولكنها صورة مفبركة ومصممة بالذكاء الاصطناعي، فملامح الوجه خالية من أي تفاصيل واقعية، بالإضافة إلى أنها مختلفة كثيرا عن شكلها الحالي بعد فقدانها الوزن خلال الفترة الماضية.

اخر اعمال منة شلبي

وكان اخر اعمال منة شلبي هو الهوى سلطان، وشاركها بطولته: أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسرى فى أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة.

قصة فيلم "الهوى سلطان"

تدور أحداثه حول علاقة صداقة عميقة بين "سارة" و"على" تعود إلى أيام المدرسة الابتدائية، مع مرور السنوات، أصبحا لا يفترقان، كل منهما يجد فى الآخر الصديق المثالى، لكن مع مرور الوقت تبدأ الأمور فى التغير ونرى أحداثًا شيقة فى إطار من الرومانسية والكوميديا.