نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أحدث أعمال خالد الصاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان خالد الصاوي حالة من النشاط حاله من النشاط الفني الفترة الحالية، حيث يواصل تصوير فيلم صقر وكناريا بطولة محمد إمام وشيكو، وايضا يظهر ضيف شرف في فيلم الشاطر بطولة امير كرارة.

فيلم صقر وكناريا

يظهر خالد الصاوي في فيلم صقر وكناريا بطولة محمد إمام وشيكو، بشخصية رجل عمليات خاصة يواجه الإرهاب، ضمن مجموعة من المرتزقة غير التابعين للجهات الرسمية، ويظهر شيكو خلاله في دور كاتب روائي ومتزوج من يسرا اللوزي وهي شقيقة يارا السكري ووالدتهما انتصار خلال أحداث الفيلم، فيما تظهر يارا السكري في دور حبيبة محمد إمام، والفيلم تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبدالله، ويشارك في بطولة الفيلم بجوار إمام وشيكو، كل من يسرا اللوزي، انتصار، يارا السكري، خالد الصاوي، وآخرين.

فيلم الشاطر

وايضا يظهر خالد الصاوي كضيف شرف في فيلم الشاطر بطولة أمير كرارة ويجسد دور رجل عصابات، والفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويجسد أمير كرارة خلال الفيلم شخصية دوبلير مشاهير- stunt coordinator، وهو الشخص الذي يقوم بمشاهد المعارك والأكشن بدلًا من المشاهير، ويشارك في بطولة الفيلم كل من: أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، اللبناني عادل كرم، محمد القس، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف الذين سيكون لهم ظهور مميز في سياق القصة، الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

آخر أعمال خالد الصاوي

وكان اخر اعمال خالد الصاوي هو ظهوره كضيف شرف في فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، مع عدد من النجوم الشباب منهم تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، إنتاج أحمد بدوي والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير، يدور الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يحمل مفاجآت عديدة، ويجسد عصام عمر خلاله شخصية شاب يعمل في شركة شحن، فيما يظهر طه دسوقي بدور Gamer.