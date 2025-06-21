نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الشناوي: الرقابة لم تتدخل في أي حاجه من أحداث مسلسل لام شمسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المخرج كريم الشناوي أثناء ندوة مسلسل لام شمسية التي تقام الآن في مركز الكاثوليكي للسينما، عن دور الرقابة أنها لم تتدخل ابدأ في أحداث العمل وهذا شئ فاجأني.

وأضاف:" الفن لا يجب أن يكون عليه رقابة ونتمنى أن تكون لدينا فرصة أكبر لتقديم فن، أعلم لا يمكن الأستغناء عن الرقابة لكن يجب أن يكون لدينا مساحة أكبر".

أبطال وصناع مسلسل “لام شمسية”

يضم المسلسل نخبة من نجوم الدراما، منهم:أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، علي البيلي

سبب إختيار العمل:

وقد تم اختيار هذا المسلسل تحديدًا لتناوله من منظور إنساني بعض القضايا الاجتماعية الهامة، خاصة أنه تطرق إلى موضوعات لم تكن تٌقدم من قبل بجرأة، وطرح قضايا مهمة شديدة الحساسية تشغل فكر الشارع والمواطن المصري ألا وهي التحرش بالأطفال، حيث وضعنا صُنّاع المسلسل أمام المرآة لمواجهة تقاعسنا وتخاذلنا مع تلك المواضيع، والتحديات التي تواجهنا بسبب خوفنا من صورتنا أمام المجتمع، بحبكةٍ درامية متميّزة وتكامل كافة عناصره الفنية وتماسكها بسردًا دراميًا مشوقًا.