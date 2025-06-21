نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مريم نعوم: مسلسل لام شمسية كان مجرد قصة في خيالي في البداية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الكاتبة مريم نعوم عن قصة مسلسل لام شمسية وذلك من خلال الندوة التي تقام الآن في المركز الكاثوليكي للسينما، وقالت:" المسلسل في البداية كان مجرد قصة في خيالى"

وأضافت:" كان يجب تنفيذ العمل من 2022 وكل شئ كان جاهز حتي الديكور، لكن حسيت أن لأ محتاجة يتأجل شوية، وبشكر شركة الأنتاج أنها وافقت على التأجيل".

سبب إختيار العمل:

وقد تم اختيار هذا المسلسل تحديدًا لتناوله من منظور إنساني بعض القضايا الاجتماعية الهامة، خاصة أنه تطرق إلى موضوعات لم تكن تٌقدم من قبل بجرأة، وطرح قضايا مهمة شديدة الحساسية تشغل فكر الشارع والمواطن المصري ألا وهي التحرش بالأطفال، حيث وضعنا صُنّاع المسلسل أمام المرآة لمواجهة تقاعسنا وتخاذلنا مع تلك المواضيع، والتحديات التي تواجهنا بسبب خوفنا من صورتنا أمام المجتمع، بحبكةٍ درامية متميّزة وتكامل كافة عناصره الفنية وتماسكها بسردًا دراميًا مشوقًا.

جدير بالذكر أن الكاتب والناقد الفني محمود عبد الشكور يقوم بإدارة الندوة، كما قدمتها على المسرح الإعلامية لميس سلامة، ويشارك بالندوة العديد من أبطال وصنّاع المسلسل، ومن المقرر في ختام الندوة أن يقوم الأب بطرس دانيال بتوزيع شهادات التقدير لجميع صُناع وأبطال المسلسل، وإهداء درع المركز لهم تقديرًا وعرفانًا لرسالتهم السامية.