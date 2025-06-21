رواية وأكشن.. عمرو يوسف يقتحم السينما بـ 3 أفلام

القاهرة - محمد ابراهيم - يقتحم الفنان عمرو يوسف ابواب السينما في عام 2025 بـ 3 أفلام، من ضمنهم فيلم سينمائي جديد مأخوذ عن رواية موسم صيد الغزلان للكاتب أحمد مراد، وينافس في الصيف هذا العام بفيلمين من المقرر عرضهما خلال الأسابيع القليلة المقبلة، هما فيلمي درويش، والسلم والثعبان 2 - لعب عيال.

أحدث افلام عمرو يوسف

ويستعد عمرو يوسف لبطولة فيلم مأخوذ عن رواية موسم صيد الغزلان للكاتب أحمد مراد، والتي صدرت عام 2017، ومن المقرر أن يتولى إخراج العمل أحمد المرسي وهو من إنتاج تامر مرسي - سينرجي.

تفاصيل رواية موسم صيد الغزلان

تعد رواية موسم صيد الغزلان خيال علمي وفلسفي، تقع أحداثها في المستقبل، وهي تعرض الصراع الدائم بين استخدام العقل والمنطق، وبين الإيمان العميق أو القناعات الراسخة لدى الإنسان، كما تناقش مواضيع فلسفية مثل: الإلحاد، موت الإله، تناسخ الأرواح، الحب، وصلة الماضي بالحاضر، والذكاء الاصطناعي، وتدور أحداثها حول نديم، أستاذ علم نفس تطوري يؤمن بالعلم فقط وهو ملحد متشدّد ويعتنق فكرة موت الإله، وهو متزوج من امرأة تدعى مريم وتجمعهما علاقة باردة وجافة.

تفاصيل فيلم درويش

وينتمي فيلم درويش لنوعية الأعمال الأكشن التشويقية الكوميدية، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويحمل مفاجآت عديدة، ومن بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، ومصطفى غريب، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف ومنهم هشام ماجد، تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد حفظي وممدوح السبع وشركة VOX.

تفاصيل فيلم السلم والثعبان 2

كما يواصل عمرو حاليًا تصوير فيلم السلم والثعبان 2، ويأتي بعنوان لعب عيال، ويضم في بطولته بجوار عمرو يوسف كل من أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، سوسن بدر كضيف شرف، تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان، ومن إنتاج راو انترتينمنت والمنتج موسى عيسي، ويستكشف الفيلم العلاقات الرومانسية الحديثة من خلال عدسة شبابية ومعاصرة.