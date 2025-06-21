بهذه الطريقه.. درة تروج لدورها في فيلم "الست لما"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة درة لفيلمها الجديد "الست لما"، الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

درة تروج لدورها في فيلم الست لما

ونشرت درة عدد من الصور عبر حسابها بموقع انستجرام، وظهرت مرتديه الحجاب.

وعلقت درة علي صورها، وكتبت: “فاطمة.. من فيلم الست لما”.

قصة فيلم الست لما

وتدور أحداث فيلم الست لما في اطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت.

أبطال فيلم الست لما

ويضم فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، أحمد صيام، مي حسن، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى، ورنا السبكي.

تفاصيل فيلم الست لما

وسبق، انطلق تصوير فيلم الست لما الشهر الماضي دون بطلته الفنانة يسرا التى كانت موجودة فى فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولى فى دورته الـ 78، حيث تم تصوير يوم فقط في أحداثه جمع بين الفنانة انتصار الفنانة الشابة مي حسن.

آخر أعمال درة

وكان آخر أعمال درة هو فيلم "وين صرنا" الذي أخرجته وأنتجته النجمة درة وهو يعتبر أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد 3 أشهر من الحرب، رفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتان أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة 5 سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.