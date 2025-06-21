باريس تستضيف قمة عالمية لقطاع إنتاج الموسيقى

باريس تستضيف قمة عالمية لقطاع إنتاج الموسيقىيجتمع نحو مئة من مسؤولي قطاع إنتاج الموسيقى من مختلف أنحاء العالم الجمعة في دار "أوبرا غارنييه" بباريس ضمن قمة أسبوع الموسيقى الفرنسي “فرانس ميوزيك ويك” التي تتناول مستقبل هذه الصناعة، وتُختتم في قصر الإليزيه. وأعلن منظمو هذا الحدث الجديد الذي ترعاه وزارة الثقافة الفرنسية والمركز الوطني للموسيقى أنه “سيسلط الضوء على أهم آليات عمل هذه الصناعة، ومجالات نموها الجديدة، والفرص المستقبلية لعالم الموسيقى”.

ويُتوقع أن يتحدث خلال القمة ممثلون عن مختلف مكونات هذه الصناعة، كمنصات بث الموسيقى “يوتيوب” و”سبوتيفاي” و”ديزر” وشركات الإنتاج “وارنر” و”يونيفرسال ميوزيك فرنسا” و”بيليف” والهيئات النقابية “ساسيم” و”الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية” وشركة “لايف نيشن” العملاقة المتخصصة في جولات الفنانين.

وتُناقش خلال هذه القمة الأسواق الجديدة، ومحركات النمو، ونماذج تحقيق الدخل، وتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على التأليف. وسيُدعى المشاركون إلى قصر الإليزيه حيث يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة ختامية قبل احتفال “عيد الموسيقى” التقليدي في حدائق القصر الرئاسي.

ويُختتم أسبوع الموسيقى الفرنسي السبت، وهو اليوم نفسه الذي يُصادف عيد الموسيقى، بحفلة موسيقية مجانية كبيرة في حدائق متحف اللوفر، يُتوقع أن تجذب نحو 35 ألف متفرج. وشمل أسبوع الموسيقى الفرنسي الذي بلغت تكلفته الإجمالية سبعة ملايين يورو مؤتمرات وعروضا وحفلات موسيقية لفنانين ناشئين منذ الاثنين، بهدف الترويج لـ”غنى الإبداع الموسيقي الفرنسي”.