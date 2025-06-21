دانا حمدان تنضم لفريق عمل «صقر وكناريا» بطولة محمد إمام وشيكو

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة دانا حمدان كضيف شرف في فيلم “صقر وكناريا” حيث تجسد خلال الأحداث شخصية صديقة النجمة يسرا اللوزي.

أبطال فيلم “صقر وكناريا ”

"صقر وكناريا" بطولة الفنان محمد إمام والذي يتعاون لأول مرة مع الفنان شيكو في عمل سينمائي مميز من تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي، إنتاج وائل عبد اللة ويشاركه باقة من ألم النجوم منهم يسرا اللوزي، إنتصار، يارا السكري.

تدور أحداث الفيلم حول الصراع بين الخير والشر وذلك متمثل في صديقان مختلفان يسلك كل منهما طريقا مغايرا للأخر في إطار درامي ملئ بالتجارب الإنسانية والكوميديا الخفيفة.

معلومات عن دانا حمدان



الجدير بالذكر أن الفنانة دانا حمدان من فتيات جيلها التي حظيت بالمشاركة مع الأيقونة عادل إمام في بداية ظهورها في مسلسل العراف وهو إخراج رامي إمام، تأليف يوسف معاطي، بينما أتجهت مؤخرا لصناعة المحتوي الهادف عبر مواقع التواصل الإجتماعي لتحتل مكانة خاصة في قلوب جمهورها