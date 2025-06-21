في عيد ميلاده.. أيمن الشيوي بين التألق الفني والإدارة المسرحية وأدوار مؤثرة في الدراما الحديثة

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل الفنان الدكتور أيمن الشيوي بعيد ميلاده، مواصلًا مسيرته المتنوعة التي تجمع بين التمثيل الراقي والعمل الأكاديمي والإدارة المسرحية.

استطاع الشيوي أن يخط لنفسه طريقًا خاصًا في الوسط الفني، حيث جمع بين الدراسة الأكاديمية العميقة والإبداع على خشبة المسرح وشاشات السينما والتلفزيون، ما جعله نموذجًا فريدًا للفنان المثقف متعدد الأدوار.

النشأة والبدايات

وُلد أيمن عبد الحميد حافظ الشيوي في 23 يونيو بمحافظة الدقهلية مركز أجا، حيث بدأ حبه للفن في سن مبكرة، التحق في البداية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وتخرج في عام 1986 من قسم الإذاعة والتلفزيون، لكنه لم يكتفِ بهذا القدر، بل قرر السير خلف شغفه نحو المسرح والتمثيل.

التعليم الأكاديمي

بعد حصوله على بكالوريوس الإعلام، التحق الشيوي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج فيه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1991.

واصل مسيرته الأكاديمية بحصوله على دبلوم الدراسات العليا في الإخراج الدرامي ثم درجة الماجستير، وتوّجها بدرجة الدكتوراه، ليصبح أحد أهم الأكاديميين في مجاله.

المسيرة الفنية

يمتلك أيمن الشيوي رصيدًا فنيًا يضم قرابة 88 عملًا فنيًا، تنوعت بين المسرح والتلفزيون والسينما. في السنوات الأخيرة، شارك في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية البارزة، منها: مسلسل "شرنقة" (2025) بدور يوسف بدوي، مسلسل "صفحة بيضا"، مسلسل "دواعي السفر" (2024) بدور عثمان، فيلم "بضع ساعات في يوم ما" (2024)، فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" (2024)، فيلم "سيكو سيكو" (2025)

تميزت أدواره بالحضور القوي والأداء المتزن، ما جعله خيارًا مثاليًا لصناع الدراما الذين يبحثون عن ممثلين يمتلكون حسًا ثقافيًا وفنيًا متكاملًا.

المناصب الإدارية

لم يكتفِ أيمن الشيوي بالتمثيل فقط، بل تدرّج في السلك الأكاديمي ليُصبح أستاذًا مساعدًا بقسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

كما تولى منصب مدير المسرح القومي، حيث يسهم في تطوير الخطة الفنية والإدارية للمسرح، مع حرصه على تقديم عروض تحمل رسائل فكرية وإنسانية.

الحياة الشخصية

رغم انشغالاته المهنية، يحرص الشيوي على الحفاظ على حياته الخاصة بعيدًا عن الأضواء، وهو متزوج، ويؤمن بقيمة الاستقرار الأسري في حياة الفنان، يُعرف بين زملائه بالتواضع والالتزام، ويُعد قدوة للعديد من طلابه والممثلين الصاعدين.

رؤيته للفن وتصريحاته

رغم قلة ظهوره الإعلامي، يُعرف عن الشيوي تأكيده المتكرر على أهمية الدراما الهادفة ودور المسرح في تشكيل الوعي الجمعي.

كما يؤمن بأهمية التعليم الأكاديمي في إعداد فنان شامل يمتلك أدواته الفكرية قبل أن يمتلك موهبته.