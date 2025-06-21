غدًا.. الأوبرا المصرية تحتفل بالعام الهجري الجديد بموسيقى روحانية في معهد الموسيقى العربية

القاهرة - محمد ابراهيم - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام احتفالية مميزة بمناسبة العام الهجري الجديد، وذلك في أمسية فنية تقام في التاسعة مساء يوم الأحد 22 يونيو، داخل معهد الموسيقى العربية، بمشاركة فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات.

برنامج مميز يفيض بالروحانية والتراث

تتضمن الأمسية باقة مختارة من المؤلفات الروحانية التي تجمع بين عبق التراث وأصالة المعاصرة، حيث تقدم الفرقة مجموعة من الأعمال التي تمجد القيم الدينية السامية، وتستحضر أحد أعظم الأحداث في التاريخ الإسلامي، وهو الهجرة النبوية الشريفة.

ومن بين هذه الأعمال: "كل الناس بيقولوا يارب" تأليف أحمد عبد القادر،"ألف ألف صلاة" و"يا طيبة" (إعداد) لأحمد عبد الله،"مدد يا نبي" لحمدي هاشم،"يا عظمة نور النبي" و"يا ناصر الإسلام" لسامي الحفناوي،"أشرقت أنوار محمد" لمحمد ثروت، "نبينا هادينا"، "محمد يا رسول الله"، و"نبينا الكريم" من ألحان جمال سلامة،"كم ناشد المختار ربه" لعبد العظيم محمد، "ما شممت الورد" لمحمد البياتي،"قول لهم الله نصرني" لأحمد صدقي، "يا نفس توبي" لعبد المنعم الحريري،"على باب سيدنا النبي" لعباس الديب،"طلع البدر علينا" من التراث الإسلامي الخالد،"أسماء الله الحسنى" من ألحان سيد مكاوي.

أداء جماعي يضم نخبة من الأصوات المميزة

يقوم بتحفيظ الأعمال الفنان مصطفى النجدي، ويشارك في الأداء مجموعة من الفنانين المميزين، من بينهم: محمد عبد الحميد، إيهاب ندا، فارس عبد العال، سماح عباس، أمنية سمير، حاتم زايد، أحمد نافع، وطه حسين.

الأوبرا تعكس روح الثقافة والهوية المصرية

تأتي هذه الفعالية في إطار حرص وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية على إحياء المناسبات الدينية بروح فنية راقية، تجمع بين الأصالة والتجديد، وتغرس في النفوس معاني الإيمان والجمال من خلال الموسيقى والإنشاد الديني.

ويُعد هذا الاحتفال تأكيدًا على أهمية الفنون في التعبير عن القيم الروحية والثقافية للمجتمع المصري.