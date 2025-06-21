نصير شمة: معرض «ربع تون» يمثل هويتنا الموسيقية.. وأحول نشارة العود إلى لوحات فنية

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان العراقي نصير شمة إن عنوان معرضه الجديد "ربع تون" يرتبط بشكل وثيق بالهوية الموسيقية العربية، موضحًا أن "الربع تون هو ثقافتنا، يعني هو اللي يميزنا عن الغرب وعن العالم وعن آسيا وعن إفريقيا".

تفاصيل معرض ربع تون



وأكد نصير شمة، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، على أن المعرض يُعد امتدادًا لمعرضه السابق، معتمدًا في مضمونه على عناصر متشابكة تجمع بين الموسيقى والفن التشكيلي والبيئة.



وأوضح نصير شمة، قائلًا: "حبيت أربط بفكرة الهوية، مثل هذا العمل الأخضر الجذور، هذا العمل اللي يمثل الجذور اللي تطلع ضاربة في الأرض على عمق، هي مرتبطة تحديدًا بهاي اللوحة"، مشيرًا إلى إحدى اللوحات التي تهيمن عليها تدرجات اللون الأخضر.



مضيفًا: "يغلب اللون الأخضر مو اعتباطًا.. هو إحنا بحاجة إلى أن نغلب بالعقل باللاوعي عند الناس فكرة الأخضر، فكرة إنك تبقى تتعود على كل شي أخضر، تتعود على المناخات اللي تساعد على تحسين البيئة".



وواصل نصير شمة حديثه عن المواد المستخدمة في أعماله الفنية قائلًا: "كل المواد اللي مستخدمة من آلات موسيقية. نشارة العود ما نرميها، آخذها أسويها عجينة وأعالجها وأسويها لوحات، هاي اللوحات كلها.. كل اللي ورايا دول معمولة من نشارة آلة العود".



وأكد نصير شمة، على أن هذا التوجه الفني يدخل ضمن إطار إعادة التدوير، قائلًا: "أنا بعمل ريسايكل طبعًا... فهذا كله هو مرتبط، هو عناصر متشابكة في الحقيقة، قنوات نطلع من خلالها مشاعرنا تجاه الأحداث، تجاه الظروف، تجاه محيطنا، تجاه كل شي في حياتنا".

التوقيع على اللوحات



وتحدث نصير شمة عن توقيعه على اللوحات، قائلًا: "حتى اللي ممضية أنا متندم إني أمضيتها بالوجه، أنا أحب أمضي بالظهر؛ حتى اللوحة ما تنجرح كشكل، ففعلًا في لوحات أحس إنه التوقيع لازم ينشال ويرجع ينحط لي ورا، لكن كل اللوحات ممضية من الظهر".

