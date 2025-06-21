صابرين النجيلي تكشف كواليس كوميدية من تصوير أغنيتها الجديدة.. فيديو

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة صابرين النجيلي كواليس أغنيتها الجديدة "متدقش"، والتي طرحتها مؤخرًا عبر المنصات الرقمية، مؤكدة أن بداية إعجابها بالأغنية جاءت خلال جلسة عمل جمعتها مع مهندس الصوت يوسف حسين والملحن محمود حسن داخل الاستوديو.

كواليس أغنية "متدقش"

وأضافت صابرين النجيلي، خلال لقاء خاص ببرنامج سبوت لايت مع الإعلامية شيرين سليمان، المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: "كنا قاعدين في الأستوديو، وعجبتني الأغنية جدًا، وجربت صوتي عليها وطلعت حلوة جدًا بصوتي، كمان مستر فهد الزاهد من شركة لايف ستايل عجبه العمل وقررنا نتعاون فيها".

وتابعت صابرين النجيلي، قائلة: "اختارنا المخرجة رودينا حاطوم عشان تعمل الكليب، لأنها حتتها الألوان والرقص والهيصة والحلاوة، والحمد لله نفذنا الأغنية والكليب كان أحلى مما توقعنا".

مواقف طريفة

وروت صابرين موقفًا طريفًا من كواليس تصوير الكليب، قائلة: "أصعب حاجة كانت البغبغان، ضوافره كانت داخلة في كتفي، وكان بيأكل شعري ومش راضي يصور، لكن الكليب كله كان دمه خفيف، اللبس والألوان والممثلين كلهم كانوا طعمهم حلو جدًا".

وأشارت صابرين النجيلي، إلى أن تنفيذ الأغنية لم يستغرق وقتًا طويلًا، قائلة: "ركبنا الصولو على طول، ويوسف حسين خلّص التوزيع بسرعة لأنه كان حابب المزيكا، صورنا بسرعة، وحتى الاستوري بورد اتعمل فورًا لأن الأغنية نفسها شجعتنا نتحمس ليها، بس اللي اتأخر شوية كان توقيت نزولها بسبب رمضان".

وحول تتابع أعمالها، أوضحت صابرين أنها اختارت طرح "متدقش" بعد نجاح "أنت مين"، رغم تحذيرات البعض من استعجال الطرح قائلة: "في عز ما أنت مين كانت تريند، قررت أنزل دق دقة، الناس قالتلي استني، بس أنا حبيت أنزلها، وفعلًا رغم إن الريتش كان ضعيف، الأغنية حققت نجاح كبير، وفنانين كتير عملوا عليها فيديوهات، واتفاجأت بمسلسلات قبل رمضان بتطلب استخدامها".

واختتمت صابرين النجيلي، حديثها قائلة: "كنت متوقعة نجاحها، بس مش للدرجة دي… الحمد لله".