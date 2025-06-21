نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة watch it تطلق مسابقة لأول 1000 مشترك ليفوزوا بتذكرة مجانية لحفل كاريوكي القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت منصة watch it إطلاق مسابقة جديد لأول 1000 مشترك للفوز بتذكرة مجانية لحفل كاريوكي امباير القادم بستاد القاهرة 28 يونيو القادم.

وأكدت منصة "واتش إت" عن توافر تذكرة إمباير، فئة فلور ستاندينج، والتي تبلغ قيمتها 1500 جنيه لحفل كايروكي، الذي يقام في استاد القاهرة، وذلك بعد الاشتراك السنوي لأول 1000 مشترك.

أسعار تذاكر الحفل

وأعلنت شركة "تذكرتي" عن أسعار الحفل، والتي انقسمت بين 9 فئات، وهى كالتالي:

vip: 3000 جنيه مصري.

cat 1 left: 2000 جنيه مصري.

cat 1 right: 2000 جنيه مصري.

floor standing: 1500 جنيه مصري.



cat 1 upper: 1000 جنيه مصري.

cat 2 upper: 600 جنيه مصري.

cat 2 lower: 800 جنيه مصرى

cat 3 right lower: 500

جنيه مصري

cat 3 right upper: 400

جنيه مصري

شروط الحفل

لا يسمح بالطعام والمشروبات

12 سنة وما فوق يتطلب تذكرة كاملة (لا يُسمح لمن هم أقل من 12 عامًا)

لا يوجد ساحة انتظار للسيارات





تجربة سينمائية جديدة لـ أمير عيد





ويواصل أمير عيد تصوير فيلم أحلام سلطان المنسي، يجسد دور مطرب شعبي في كبارية خلال الأحداث.

فيلم أحلام سلطان المنسي

ويشارك في بطولة فيلم أحلام سلطان المنسي: أمير عيد، باسم سمرة، الفلسطينية ياسمين المصري، كامل الباشا، أحمد عصام السيد، فراس سعيد، محمد عبدالعظيم، تأليف وإخراج محمد ناير.

ويذكر ان أمير عيد ظهر لأول مرة في السينما بـ فيلم "لما بنتولد" عام 2019، والذي شارك في بطولته إلى جانب عمرو عابد، سلمى حسن، محمد حاتم، وبسنت شوقي، من تأليف نادين شمس وإخراج تامر عزت.



آخر أعمال أمير عيد



وكان آخر أعمال أمير عيد هو مسلسل دواعي السفر، الذي دارت أحداثه في إطار نفسي تشويقي حول علي، ويتكون من 10 حلقات فقط، وشاركت المؤلفة مريم نعوم فيه كممثلة للمرة الأولى.