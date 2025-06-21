ضمن المسرح التوعوي.. بدء عرض "ميتافيرس" بقصر ثقافة الزقازيق الثلاثاء المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف قصر ثقافة الزقازيق العرض المسرحي "ميتافيرس"، في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل ولمدة سبع ليال بالمجان، ضمن عروض المسرح التوعوي التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

صناع عرض "ميتافيرس"

عرض "ميتافيرس" تأليف عبد الرحمن شلبي، ومن إخراج سهر عثمان، تصميم الديكور مي هاني، الإضاءة عبد الله أحمد، بطولة: محمد شيكا، محمد السيد، جنى فاروق، فاطمة مصطفى، عصام إيهاب، ومحمود رفعت.

أحداث العرض المسرحي "ميتافيرس"

تدور الأحداث حول "خالد"، شاب يعيش في بيت يعج بالتكنولوجيا لكنه يفتقد للتواصل الإنساني الحقيقي.

وسط انشغال أفراد أسرته بوسائل التواصل الاجتماعي وتجاهلهم له، يلجأ خالد إلى تطبيق واقع افتراضي جديد يدعى "ميتافيرس"، ليجد نفسه فجأة في زمن مختلف تماما، يعود فيه إلى مصر في خمسينيات القرن الماضي، زمن الدفء الإنساني والبساطة والتواصل الحقيقي بين الناس، حيث غابت التكنولوجيا التي تشتت الأسرة وتساهم في تفككها.

ومن خلال هذه الرحلة بين الواقع الافتراضي والواقع المعيشي، تطرح المسرحية تساؤلات مؤلمة حول معنى الأسرة وقيمة الحضور الإنساني، وحدود الهروب من الواقع.

و يقدم العرض بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، والإدارة المركزية للشئون الفنية، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الشرقية.

"المسرح التوعوي"

ويعد "المسرح التوعوي" أحد المبادرات الثقافية الهادفة التي تنفذها هيئة قصور الثقافة لمجابهة التطرف ونشر التنوير، وتعزيز الدور المجتمعي للفن المسرحي بأدوات فنية مبتكرة.

وينفذ المشروع في عشر محافظات مختلفة، من خلال عشرة مؤلفين مصريين قدموا نصوصا مسرحية جديدة خصيصا لهذا الغرض.