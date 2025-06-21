نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استجابة لرغبة جمهوره.. حسام حبيب يطرح نسخة معدلة من «سيبتك» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحدث المطرب والملحن حسام حبيب، حالة من التفاعل الكبير بين جمهوره ومحبيه بعد إصداره النسخة المعدلة من أغنيته الأخيرة "سيبتك"، والتي كانت قد شهدت بعض الملاحظات الفنية عند طرحها الأول.



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سبب تعديل حسام حبيب لنسخة أغنية “سيرتك”



جاء هذا التعديل استجابة مباشرة لرغبة الجمهور وحرصًا من حسام حبيب على تقديم عمل فني متكامل يليق بتوقعات محبيه، ويعكس في الوقت نفسه مدى اهتمامه بالتفاصيل وجودة الإنتاج لأول أغاني ألبومه الجديد؛ فقد لاحظ جمهوره بعض المشكلات التقنية في النسخة الأولى، سواء على مستوى توزيع الموسيقى أو جودة الصوت، الأمر الذي دفع حسام وفريق عمله إلى إعادة النظر في الأغنية والعمل على إصلاح تلك الملاحظات بسرعة واحترافية.

هذه الخطوة لم تكن مجرد تصحيح خطأ فني، بل كانت أيضًا رسالة واضحة من حسام حبيب على احترامه لرأي الجمهور واستعداده الدائم للتطوير والتجديد، حيث أكد في تصريحات سابقة أن الجمهور هو البوصلة الحقيقية لأي فنان ناجح، وأنه يضع آراءهم في مقدمة أولوياته عند إنتاج أي عمل جديد، وانعكس ذلك في الحفاوة الكبيرة التي استقبل بها الجمهور النسخة المعدلة من "سيبتك"، حيث عبر الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالتغييرات التي أضيفت للأغنية، معتبرين أن حسام حبيب استطاع بهذه الخطوة أن يعيد الثقة لجمهوره ويثبت جديته في تقديم الأفضل دائمًا.

تفاصيل أغنية “سيلتك” لـ حسام حبيب

أغنية «سيبتك» من كلمات أدهم معتز، ألحان تامر على، وتوزيع أحمد وجيه، إنتاج شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات، وحققت النسخة الأولى ملايين المشاهدات على يوتيوب.



تفاصيل ألبوم حسام حبيب الجديد



حسام حبيب، قرر طرح ألبومه الصيفي على جزأين بفواصل زمنية متباعدة، حيث يحتوي كل جزء على 5 أغانٍ، يتعاون فيها مع عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين مثل تامر علي، أدهم معتز، نابلسي، أمين نبيل، إبراهيم شتا، وأحمد يوسف.

على صعيد آخر، أعلن حسام حبيب مشاركته في فيلم "السلم والثعبان" الجزء الثاني، والمقرر طرحه قريبا، وهو من بطولة عمرو يوسف وأسماء جلال، ومن إخراج طارق العريان.