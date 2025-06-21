نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 6 أغاني..تعرف على تفاصيل أول ميني ألبوم لبسمة بوسيل بعنوان "حلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت بسمة بوسيل أول ميني ألبوم لها بعنوان "حلم" وسط تفاعل كبير من الجمهور من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن المتوقع أن تكون بداية قوية لبسمة بوسيل.

تفاصيل ألبوم بسمة بوسيل الجديد



يأتي ميني ألبوم بسمة بوسيل مكون من 6 أغنيات متنوعة بين اللهجة المصرية والمغربية، الأغنية الأولى تحمل اسم أبو حب من كلمات مصطفي حدوتة، وألحان عطار وتوزيع جلال حمداوي، مكس وماستر جلال حمداوي، وأغنية هو اللي نسيني من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد خلف وتوزيع أنور عمرو، مكس وماستر مصطفي رؤوف، أما أغنية ليه كده؟ تأتي من كلمات عليم، وألحان اسلام رفعت وتوزيع جلال حمداوي، وأغنية يا خسارة من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع ومكس وماستر عمرو الخضري، كما تأتي أغنية وصلتني شي أخبار من كلمات يونس ادامه، وألحان محمد رفاعي وتوزيع أمين هواري ومكس وماستر بلال أفريكانو، وأغنية حلم التي تحمل نفس اسم الألبوم من كلمات وألحان وتوزيع ندي أزهري ومکس وماستر مصطفى رؤوف.



أحداث بيج رامي



وتشارك بسمة في فيلم بيج رامي مع رامز جلال، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي حول قصة حب تجمع بين بسمة بوسيل ورامز جلال بها مواقف طريفة تضعهم في اختبارات طول الوقت ويكون هذا محور مهم ورئيسي بالأحداث.



أبطال بيج رامي

ويشارك في الفيلم بجانب رامز وبسمة عدد من النجوم منهم محمد أنور، ومحمد عبد الرحمن، ونسرين أمين، ومحمود حافظ، وهدى الإتربي. الفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، بينما يتولى إخراجه محمود كريم، ومن إنتاج وليد صبري، ويدور في إطار الكوميدي والإثارة.

أحدث أعمال بسمة بوسيل





يذكر أن بسمة بوسيل تواصل حاليًا الاستعداد لطرح ميني ألبوم لها يضم عدد من الاغاني وكانت طرحت اول أغنية منه أمس وهى "يخسارة " من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي.



كلمات أغنية يخسارة



جربت تجرب تعب الفُرقة ووجع القلب





جربت القسوة وأنتا مالكش أساسا ذنب



جربت تعيش مع ناس الكُره عليهم فرد

والعمر اللي انتا قضيته معاهم راح على الأرض

يا خسارة يا ألف خسارة

على ناس طلعت غدارة

يخدوا شهادات بجدارة



عن أحسن ناس بايعين



مبروك خسارتنا عليكوا

خلوا الدنيا توريكوا

ربنا يشفي ويهديكوا

آه يا أكتر ناس قاسيين

جربت تعيش أيامك كلها علشان حد

كنت بتديله حياتك مستنتش الرد

قام رد بقسوة وسابك راح واختار البعد



دي نفوس عيانه أساسا حاجة بجد تخض.