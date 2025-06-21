باسم سمرة: «ريستارت» يناقش قضية أسرية مهمة في إطار كوميدي.. فيديو

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان باسم سمرة عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في بطولة فيلم "ريستارت"، مؤكدًا أن التجربة كانت مميزة على جميع المستويات، خاصة أنها تُعد أول تعاون له مع النجم تامر حسني.

باسم سمره عن تامر حسني: فنان دؤوب على شغله

وأضاف باسم سمرة، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" على قناة صدى البلد، قائلًا: "أنا سعيد جدًا، دي أول تجربة ليا مع الفنان تامر حسني، وسعدت بيها قوي. هو فنان جميل ودؤوب على شغله، وكواليس التصوير كانت ممتعة جدًا".

وتحدث سمرة عن مضمون فيلم "ريستارت"، مشيرًا إلى أنه يحمل رسالة اجتماعية مهمة تمس كل بيت مصري، قائلًا: "الفيلم بيناقش موضوع في منتهى الأهمية بيخص الأسر المصرية عامة، وفي نفس الوقت هو كوميدي، يعني فيه فكرة وقرصة ودن، وكمان هنضحك ونستمتع".

وفي ختام تصريحاته، وجّه دعوة للجمهور لمشاهدة الفيلم، قائلًا: "اتفرجوا على الفيلم، هيعجبكوا قوي، وإن شاء الله التجربة دي تتكرر قريب جدًا".



