محمد ثروت: وقوفي أمام ميمي جمال شرف كبير.. وسعيد بتجربة فيلم «ريستارت».. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان محمد ثروت عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في فيلم "ريستارت"، مؤكدًا أنه يمثل تجربة مميزة على المستويين الفني والإنساني.

وأضاف محمد ثروت، خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" على قناة صدى البلد، قائلًا: "مبروك لكل زمايلي وكل صُنّاع الفيلم، من أول أصغر واحد في فريق العمل لأكبر واحد، الناس تعبت جدًا واجتهدت، وبإذن الله الفيلم يعجب الناس ويحوز القبول".

محمد ثروت يتحدث عن ريستارت

وتحدّث محمد ثروت، عن مضمون العمل قائلًا: "تجربة (ريستارت) كانت جميلة جدًا بالنسبالي، الفيلم بيتناول موضوع شائك وجدلّي جدًا هذه الأيام، وهو تأثير السوشيال ميديا على حياتنا، وده اتقدم في الفيلم بشكل كوميدي ساخر أو بـ(ساركازم) خفيف، يخلّي الناس تفكر وفي نفس الوقت تضحك".

وأشاد محمد ثروت بفريق العمل، معبّرًا عن اعتزازه بالتعاون مع نخبة من النجوم، قائلًا: "سعيد جدًا بوجود أستاذ باسم سمرة، وتامر حسني، وهنا الزاهد، وميكا، وعصام السقا، وأستاذة ميمي جمال اللي وقوفي قدامها شرف كبير، هي قيمة وقامة، وقدمنا مع بعض مشاهد بطابع كوميدي كنت فخور بيها".

وتحدث محمد ثروت، عن تجربته الأولى مع المخرجة سارة وفيق، قائلًا: "أول مرة أشتغل معاها، لكن الحقيقة هي مخرجة متمكنة جدًا، بتعرف تعزف على أدواتها، وعندها إحساس عالي بالكوميديا اللي مكتوبة في الورق".

وختم ثروت حديثه برسالة تهنئة لـ تامر حسني، قائلًا: "مبروك يا تيمو.. فيلم (ريستارت) أنت تعبت عليه وإحنا كلنا تعبنا، وربنا يكرمنا ونكسر الدنيا بإذن الله".

كما كشف محمد ثروت، عن أحدث أعماله السينمائية، مشيرًا إلى انتهائه مؤخرًا من تصوير فيلم "روكي الغلابة" بطولة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، في إطار استمراره في تقديم تجارب متنوعة ومميزة في السينما المصرية.



