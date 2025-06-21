نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضه لحادث أمس.. أحمد سعد يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر أحمد سعد مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه بعد تعرضه لحادث أمس وكان بصحبة أولاده وزوجته ولكن كانت الاصابات في العربيه فقط ونُجي هو وزوجته اطفاله بفضل الله من هذا الحادث، و قد تعرض الفنان أحمد سعد في الآونة الاخيرة، لحادث مروري أثناء تجربته لسيارة جديدة بصحبة اسرته.

وكتب أحمد سعد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك: "لله ما أعطى ولله ما أخذ- كنت بجربها - ورايح اعلق نمرها.. ولاكن حصلي حادث - بس الحمد لله أنا واولادي وزوجتي بخير"

و يذكر أن ألبوم “حبيبنا” يحصد النجاح

و من أبرز أغاني الألبوم

“حبيبنا”: كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم

مفتقدني”: كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع نادر حمدي

“عايز سلامتك”: كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع نادر حمدي

ويأتي هذا التعاون الجديد بعد النجاح الكبير لألبومه الأخير “حبيبنا”، الذي طُرح مؤخرًا عبر يوتيوب والمنصات الرقمية، ويضم 9 أغنيات متنوعة تعكس نضوجه الفني وتجاربه الشخصية.

ويؤكد أحمد سعد من خلال هذا الألبوم، وأعماله المستمرة، أنه يعيش واحدة من أنجح فتراته الفنية، مستندًا إلى خامة صوته القوية، وذكائه في اختيار التعاونات التي تضيف لرصيده الفني.