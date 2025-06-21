نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبي تتألق في إطلالة مبهرة بحفل افتتاح موازين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهت النجمة روبي استعداداتها لإحياء حفلها الغنائي المنتظر والمقرر إقامته بعد قليل في افتتاح حفلات مهرجان موازين الدولي على مسرح النهضة بمدينة الرباط بالمغرب في واحدة من أضخم حفلات الموسم.



وباستعدادات وتجهيزات غير مسبوقة، أعدت إدارة المهرجان تجهيزات على أعلى مستوى لإقامة الحفل الذي تم اختيار روبي له نظرا للشعبية الجارفة في جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها على مدار السنوات الماضية.

وتظهر روبي في حفل الليلة بإطلالة رائعة ومبهرة اختارتها روبي بعناية للظهور بها في حفل الليلة بالتوازي من تحضير برنامج غنائي مميز من أهم أغانيها التي أحبها الجمهور وأصبحت مطلبا رئيسيا في حفلاتها بكل دول الوطن العربي.



وكانت روبي أحيت مؤخرا عددا من الحفلات داخل وخارج مصر في موسم صيفي مميز بدأته من الساحل الشمال ومن المقرر أن تتواجد في عدد من الحفلات الضخمة خلال الفترة القادمة بالإضافة لمفاجآت تعلن عنها قريبا.