قبل عرضه.. القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "ابن النادي" لـ أحمد فهمي

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الفنان أحمد فهمي عرض أحدث أعماله الدرامية، والتي تحمل اسم "ابن النادي" ع، والذي يعرض ضمن مسلسلات الأوف سيزون، عبر منصة "شاهد".

أحمد فهمي

أبطال وصناع مسلسل "ابن النادي"

ويشارك في بطولة مسلسل "ابن النادي عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أحمد فهمي، آية سماحة، سيد رجب، حاتم صلاح، أحمد عبدالحميد، جلا هشام، وعدد من الوجوه الجديدة منهم، شيرين الديب، وريم رأفت، وتأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد.

أحداث مسلسل “ابن النادي”

تدور أحداث مسلسل ابن النادي في إطار كوميدي حول المصير الذي يواجهه فريق لكرة القدم وسط منافسة شرسة مع الفرق الكبيرة، ويشارك أحمد عبد الحميد في بطولته مع نجم الكوميديا أحمد فهمي، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد وإنتاج شركة TVision/ طارق الجنايني.