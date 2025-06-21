ليالٍ لا تُنسى على مسارح موازين: وائل جسار يشعل الأجواء وروبى تتألق لأول مرة!

القاهرة - محمد ابراهيم - أضاء مهرجان موازين الدولي سماء العاصمة المغربية الرباط بأصوات النجوم، حيث أطل النجم اللبناني وائل جسار على المسرح الوطني محمد الخامس وسط استقبال حافل من الجمهور. وقدّم جسار باقة من أشهر أغنياته بقيادة المايسترو عادل عايش، منها: مهما تقولوا، غريبة الناس، بتوحشيني، كل وعد، ظروف معندانى، مشيت خلاص، مليون أحبك، نهاية واحدة، نخبّي ليه، خلّيني ذكرى، ألف ليلة وليلة، وموجوع، وسط تفاعل كبير وحماس لافت من الحضور.

وعلى مسرح النهضة، خطفت النجمة المصرية روبى الأنظار في أول مشاركة لها ضمن فعاليات المهرجان، وقدّمت مجموعة من أغنياتها المحببة التي أشعلت حماس الجمهور وأضفت أجواء مميزة على الليلة الافتتاحية للمسرح العربي.

الجدير بالذكر أن مسرح النهضة، أحد المسارح الستة لمهرجان موازين هذا العام، يستضيف نخبة من أبرز النجوم العرب. وقد افتتح فعالياته بروبى، على أن يليه النجم محمد حماقى في ثاني ليالي المهرجان يوم 21 يونيو، في ثالث مشاركة له بعد 2013 و2018. بينما تحيي النجمة نانسي عجرم حفل ليلة 22، ويطل الفنان التونسي نوردو يوم 23، يليه راغب علامة في ليلة 24، ثم ديانا حداد يوم 25، وميريام فارس في 26. أما ليلة 27 فستكون بتوقيع المايسترو والمؤلف الموسيقي بودشارت، ويُختتم المهرجان في ليلة 28 يونيو بحفل جماهيري مرتقب تحييه النجمة شيرين عبد الوهاب.