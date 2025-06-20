بعد عرض 5 حلقاته منه.. مسلسل "فات الميعاد" يتصدر التريند بموضوعاته الهامة

القاهرة - محمد ابراهيم - عرضت أول 5 حلقات من مسلسل "فات الميعاد" وسرعان ما تصدر المسلسل التريند عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي وأيضًا عبر محرك البحث جوجل، وذلك بسبب مناقشته مواضيع هامة تخص جميع الأفراد.

وقد طرح المسلسل عدة قضايا خلال حلقاته الأولي حيث أنه قد لمس الجمهور بسبب قربه من مشاكلهم الحياتية ومن أبرز تلك المشاكل هي مشكلة الخلافات الأسرية بين الأزواج والتبني والبطالة والإقتصاد والعنف الأسري والدروس الخصوصية.

مسلسل فات الميعاد

نجاح مسلسل “فات الميعاد” لـ اسماء أبو اليزيد

وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا أثناء طرحه وتصدر جميع مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض حلقاته وشهد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا أكثر أثناء طرح باقي حلقاته بالرغم من أنه ينتمي إلى فئة ال 30 حلقة إلا أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا.



أبطال وصُناع مسلسل "فات الميعاد"

يتكوّن فات الميعاد من 30 حلقة، وهو من تأليف عاطف ناشد، إسلام أدهم، وناصر عبد الحميد، تحت إشراف الكاتب محمد فريد، ومن إخراج سعد هنداوي، وإنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، حيث يشارك في بطولته إلى جانب أبو اليزيد ومجدي كل من محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، ونخبة من النجوم.

مسلسل فات الميعاد

مواعيد عرض مسلسل "فات الميعاد"



ويعرض مسلسل «فات الميعاد» عبر شاشة قنوات dmc، وذلك ضمن الأعمال الدرامية لموسم الأوف سيزون التي يترقبها الجمهور بعد انتهاء الشهر الكريم.

آخر أعمال الفنانة اسماء أبو اليزيد

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.