في عيد ميلادها.. نيكول كيدمان تكشف عن “موهبتها السرية” في أكل الحشرات!

القاهرة - محمد ابراهيم -



تحتفل النجمة العالمية نيكول كيدمان، اليوم 20 يونيو، بعيد ميلادها الـ58، بعد مسيرة حافلة من النجاح في السينما العالمية، حجزت خلالها لنفسها مكانة استثنائية بين نجمات هوليوود، سواء بأدوارها اللافتة أو بعلاقاتها البارزة، ومنها زواجها السابق من النجم توم كروز.



لكن بعيدًا عن الكاميرا والسجادة الحمراء، تمتلك كيدمان جانبًا غير متوقع تمامًا من شخصيتها، حيث كشفت في مقابلة مثيرة أجرتها مع مجلة “Vanity Fair” عن شغفها الغريب بـ تناول الحشرات.



وخلال ظهورها في البرنامج التجريبي “مسرح المواهب السرية”، فاجأت كيدمان الجمهور بعرض مهارتها “غير التقليدية”، إذ تناولت أمام الكاميرا أطباقًا متنوعة من الديدان والصراصير والجراد المقلي، مؤكدة أنها تعتبر هذه العادة جزءًا من ثقافة غذائية طبيعية.

وعلّقت كيدمان على ردود الفعل المندهشة أو المستنكرة من جمهورها، بقولها إن “أكثر من ملياري شخص حول العالم يتناولون الحشرات”، مضيفة أنها ببساطة واحدة منهم، معتبرة الأمر صحيًا ومستدامًا.

قد تكون موهبتها في التمثيل قد أوصلتها للعالمية، لكن يبدو أن شجاعتها في تحدي التقاليد جعلت من كيدمان نجمة مختلفة حتى في اختياراتها الغذائية.