“أبو” يتعاون مع محمد حمزة في “توبة”.. أغنية رئيسية لألبومه الجديد

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان “أبو” لطرح ألبومه الغنائي الجديد، والذي يضم 6 أغنيات متنوعة، تتصدرها أغنية “توبة”، التي تجمعه لأول مرة مع الملحن محمد حمزة، في تعاون موسيقي واعد، بكلمات الشاعر محمد أيّاتي. ومن المقرر إطلاق الأغنية بالتزامن مع صدور الألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر جميع المنصات الرقمية.

الألبوم يضم أغاني: “أحلى حاجة”، “توبة”، “بان بان”، “بلاش بالليل”، “Come Back”، و”قلبي هوا”، وسيتم طرح أغنية جديدة كل 10 أيام بدءًا من 22 يونيو.

ويشارك في العمل نخبة من صناع الموسيقى، من بينهم الملحنون: د. طارق نديم، كريم عاشور، تيام علي، إلى جانب محمد حمزة، والموزعون رامي سمير، توما، وأمين نبيل، أما الكلمات فهي لأسماء بارزة أبرزهم تامر حسين، مصطفى نصر، محمد أيّاتي، ود. طارق نديم، والهندسة الصوتية بإشراف خالد سند.



ويأتي الألبوم بعد النجاح الأخير لـ”أبو” في أغنيته “الحرب العالمية”، التي كتبها بالمشاركة مع محمد شافعي، ولحنها بنفسه، ووزعها سيكا – منير ماهر.