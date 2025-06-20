نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حفل زفاف ابنته.. ماجد المصري يتصدر مؤشرات بحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان ماجد المصري مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه وتزايد البحث عن أسمه على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بعد أن احتفل الفنان ماجد المصري بزفاف ابنته ماهيتاب، وتم عقد القران والاحتفال في أجواء رومانسية عائلية، إذ اقتصر حفل الزفاف على حضور الأصدقاء والأقارب فقط، بجانب عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

و يذكر أن شارك الفنان ماجد المصري في موسم رمضان الماضي 2025 بمسلسل أش أش والذي نجح نجاح كبير وكانت كل المنصات تتحدث عن شخصية رجب الجيرتليو الذي يؤديها الفنان ماجد المصري وتدور قصة المسلسل حول ترث «شروق» أو «إش إش» جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصة من أجل إعالة أسرتها، رغم نجاحها في مجال الرقص، لكنها لا تحبه، وتبذل جهدًا في تعلّم اللغة الإنجليزية على أمل العمل كـ«كول سنتر» وتترك الرقص نهائيًا.

و تتغير حياتها عندما تتعرف على «مختار» وتدخل عالم عائلة آل الجريتلي، لتكتشف وجود خلاف قديم بين هذه العائلة مع والدتها وخالتها تسبب في تدهور أوضاع الأسرة ووقوعها في هذه الحياة الصعبة. لتبدأ رحلة الانتقام ممن ظلموها وظلموا والدتها وخالتها في الماضي.

و الجدير بالذكر أن بدأ المصري تصوير مشاهده ضمن أحداث الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان، بطولة الفنان عمرو يوسف، وإخراج طارق العريان