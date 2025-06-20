طرح البوستر الرسمي لنجوم فيلم "أحمد وأحمد"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف صناع فيلم أحمد واحمد الذي يخوض بطولته النجمان أحمد السقا واحمد فهمي، بوسترات منفردة لابطال العمل، كنوع من الترويج للعمل قبل طرحه بجميع دور العرض السينمائي يوم 2 يوليو المقبل.

تفاصيل فيلم أحمد وأحمد

وتدور قصة فيلم أحمد وأحمد في إطار كوميدي، حيث يجسد الفنان أحمد السقا دور خال أحمد فهمي، ويعيشان سويا ويتعرضان للكثير من الأزمات، والتي يتغلبون عليها سويا في إطار اجتماعي كوميدي لا يخلو من الأكشن، والفيلم سيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله

ويعتبر فيلم أحمد وأحمد هو أول تعاون فني بين أحمد السقا وأحمد فهمي، ويشاركهم البطولة عدد من النجوم، حيث تلعب الفنانة جيهان الشماشرجي دور البطولة النسائية في الفيلم، بالإضافة إلى حاتم صلاح، محمد لطفي، رشدي الشامي، والفيلم من إخراج نادر أحمد جلال.