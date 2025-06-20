فن ومشاهير

بعد دعوات ترحيلها.. هالة صدقي توجه رسالة دعم لـ هند صبري

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  • بعد دعوات ترحيلها.. هالة صدقي توجه رسالة دعم لـ هند صبري 2/2

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة هالة صدقي استيائها الشديد من الهجوم على الفنانة هند صبري والمطالبات بترحيلها، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

 

 

 

 

ونشرت هالة صدقي صورة لـ هند صبري، وعلقت عليها قائلة:" أتعجب من الهجوم على النجمة المبدعة هند صبري، التي عشقت مصر، وعاشت ونجحت وتزوجت وأنجبت فيها، وهي اليوم تُعد مصرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومن حقها التعبير عن آرائها".

 

 

 

 


وأضافت: "هناك من يتربص بالشخصيات العامة ويدّعي أقوالًا لم تصدر عنهم، بينما آخرون يرتكبون إساءات حقيقية ولا يُحاسَبون. أنا أفتخر بهند كممثلة مثقفة ومبدعة، وتونس أيضًا من أحب البلاد إلى قلبي".

 

 

آخر أعمال هالة صدقي

 

على الصعيد الفني، تحدثت هالة صدقي عن أحدث مشاركاتها، والتي تمثلت في مسلسل "آش إش"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي وحقق تفاعلًا جماهيريًا واسعًا. تدور أحداث المسلسل حول فتاة جميلة وفقيرة تُدعى "إش إش"، تضطر لدخول عالم الرقص بعد أن تقودها الظروف إلى مواجهة قاسية مع الواقع، لتكتشف لاحقًا أنها متورطة في شبكة أسرار عائلية غامضة تخص عائلة آل الجريتلي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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