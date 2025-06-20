بعد نشر البوستر الرسمي لـ أحمد وأحمد.. غادة عبد الرازق تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق تريند جوجل وذلك بعد نشر البوستر الرسمي الخاص بها كضيفة شرف في فيلم “ أحمد وأحمد”

حيث ستظهر بدور راقصة تدعى زوزو وتقدم دور حبيبة أحمد السقا في أحداث العمل.

وتدور قصة فيلم أحمد وأحمد في إطار كوميدي، حيث يجسد الفنان أحمد السقا دور خال أحمد فهمي، ويعيشان سويا ويتعرضان للكثير من الأزمات، والتي يتغلبون عليها سويا في إطار اجتماعي كوميدي لا يخلو من الأكشن، والفيلم سيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله

ويعتبر فيلم أحمد وأحمد هو أول تعاون فني بين أحمد السقا وأحمد فهمي، ويشاركهم البطولة عدد من النجوم، حيث تلعب الفنانة جيهان الشماشرجي دور البطولة النسائية في الفيلم، بالإضافة إلى حاتم صلاح، محمد لطفي، رشدي الشامي، والفيلم من إخراج نادر أحمد جلال.