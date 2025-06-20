في هذا الموعد.. وائل كفوري يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان وائل كفوري لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، في بيروت، يومي 2 و3 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، التي يتفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال وائل كفوري

طرح كفوري مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة "لآخر دقة"، والتي جاءت بإيقاع صيفي مبهج، يعكس أجواء لبنان الساحلية وحيوية الشباب خلال الإجازة الصيفية، حيث صُورت المشاهد على أحد شواطئ بيروت على مدار يوم كامل، بإخراج عبد الله غانم. الأغنية من كلمات وألحان رامي شلهوب، وميكس وماستر جمال ياسين، وقد لاقت تفاعلًا واسعًا منذ إطلاقها على يوتيوب ومحطات الإذاعة.



كما أطلق مؤخرًا أغنية "حالف عالحب" بتعاون جديد مع منير بوعساف في الكلمات، وبلال الزين في التوزيع والتلحين، لتضيف إلى رصيده الغنائي عملًا عاطفيًا يعكس نضوجه الفني المستمر.