نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رالف فاينز يُمازح خليفته في "هاري بوتر": احذر من "مشية الرداء" يا فولدمورت! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



في لمسة طريفة من النجم العالمي رالف فاينز، صاحب الأداء الأيقوني لشخصية "فولدمورت" في سلسلة أفلام Harry Potter، قدّم نصيحة غير متوقعة لمن سيؤدي الدور نفسه في النسخة الدرامية الجديدة من السلسلة على منصة HBO.

وخلال لقائه ببرنامجEntertainment Tonight، قال فاينز، المرشح لثلاث جوائز أوسكار، موجّهًا كلامه إلى الممثل الذي لم يُكشف عن هويته بعد: "تأكد من أنك تتقن ارتداء الرداء الطويل الفضفاض… وتدرّب جيدًا على المشية، حتى لا تتعثر به!"

تصريحه أضفى نكهة من الدعابة على أجواء الترقب التي تحيط بمسلسل Harry Potter الجديد، الذي أعلنت شبكة HBO عن انطلاقه رسميًا بمشاركة عدد من النجوم الجدد، أبرزهم:

بابا إيسيدو في دور "سيفيروس سناب"

جانيت ماكتير في دور "البروفيسورة ماكجوناجال"

نيك فروست في شخصية "روبيوس هاجريد"

لوك ثالون بدور "البروفيسور كويريل"

بول وايتهاوس في شخصية "أرجوس فيلتش"



المسلسل يعِد بإعادة تقديم السحر لعشاق "هوجورتس" من منظور جديد، مع الحفاظ على روح الشخصيات الأصلية التي أسرت قلوب ملايين القرّاء والمشاهدين حول العالم.