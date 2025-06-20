نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براد بيت يحلق شعره من أجل دور غامض.. ويكشف سرًا عن توم كروز: "لن أطير برفقته!" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في مقابلة حديثة مع مجلة People خلال العرض الأول لفيلمه الجديد F1 في مدينة نيويورك، كشف النجم العالمي براد بيت، البالغ من العمر 61 عامًا، عن سبب تغييره المفاجئ في مظهره، حيث ظهر بقصة شعر قصيرة جذبت الأنظار على السجادة الحمراء.

قال بيت: "لقد انتهيت للتو من العمل على صناعة شخصية جديدة في أحد الأفلام"، دون أن يفصح عن أي تفاصيل إضافية حول هذا المشروع الغامض، ما أثار فضول جمهوره ومتابعيه.

اللافت في الأمسية، كان ظهور براد بيت برفقة صديقته إينيس دي رامون، في ظهور نادر لهما كزوجين، وهو ما أضفى مزيدًا من الأضواء على الحدث.

يُذكر أن بيت ظهر بنفس قصة الشعر القصيرة في عام 2004، ولاحقًا في فيلمه الشهير Mr. & Mrs. Smith عام 2005، قبل أن يُعيد هذا اللوك الأيقوني مؤخرًا على غلاف عدد الصيف من مجلة GQ.

أما عن فيلمه المنتظر F1، والذي يتناول عالم سباقات الفورمولا وان، فهو من إخراج جوزيف كوسينسكي ومن المقرر طرحه في دور العرض يوم 27 يونيو 2025.

وخلال حملة الترويج للفيلم، لمّح براد بيت أيضًا إلى إمكانية التعاون مرة أخرى مع النجم توم كروز، الذي شاركه من قبل بطولة Interview with the Vampire عام 1994. لكن بيت وضع شرطًا واضحًا قائلًا: "مش هتلاقوني متعلق في طيارة معاه، أنا مش بفعل الحاجات دي... لازم الدور يكون على الأرض!".

من جانبه، أبدى المخرج كوسينسكي رأيه في النجمين، قائلًا إن "كروز يمتلك طاقة خارقة ويميل للمجازفة، بينما بيت أكثر توازنًا وواقعية، ويعرف حدود ما يمكنه تقديمه". وأضاف ممازحًا: "كروز يُرعبني في كواليس المهمة المستحيلة، أما بيت، فيستمع ويتخذ قرارات ذكية".

ترقبوا براد بيت في واحد من أكثر أدواره تشويقًا وغموضًا، حين يعود إلى الشاشة الكبيرة مع F1 هذا الصيف.