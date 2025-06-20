نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل كفوري يشعل صيف بيروت بحفلتين وأغنيتين جديدتين تلهبان الأجواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم اللبناني وائل كفوري لإحياء ليلتين من العمر في قلب العاصمة بيروت يومي 2 و3 أغسطس المقبل، حيث يلتقي بجمهوره ضمن حفلات الصيف التي يحييها كبار نجوم الطرب في العالم العربي.

ومن المنتظر أن يقدم وائل خلال الحفلين باقة من أشهر أغانيه التي رسمت مسيرته، إلى جانب أحدث أعماله التي تشهد رواجًا كبيرًا على المنصات الموسيقية.

وتزامنًا مع تحضيراته للحفلات، طرح كفوري مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة "لآخر دقة"، والتي جاءت بإيقاع صيفي مبهج، يعكس أجواء لبنان الساحلية وحيوية الشباب خلال الإجازة الصيفية، حيث صُورت المشاهد على أحد شواطئ بيروت على مدار يوم كامل، بإخراج عبد الله غانم. الأغنية من كلمات وألحان رامي شلهوب، وميكس وماستر جمال ياسين، وقد لاقت تفاعلًا واسعًا منذ إطلاقها على يوتيوب ومحطات الإذاعة.

كما أطلق مؤخرًا أغنية "حالف عالحب" بتعاون جديد مع منير بوعساف في الكلمات، وبلال الزين في التوزيع والتلحين، لتضيف إلى رصيده الغنائي عملًا عاطفيًا يعكس نضوجه الفني المستمر.

يُذكر أن وائل كفوري، الذي انطلقت مسيرته من برنامج "استوديو الفن"، استطاع أن يضع بصمته الخاصة في الأغنية العربية منذ أغنيته الأولى "ما وعدتك بنجوم الليل"، ومن ثم ألبومه الشهير "شافوها وصاروا يقولوا" عام 1994. وعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود، شارك كفوري في أبرز المهرجانات العربية مثل جرش وقرطاج، وقدم دويتوهات ناجحة أبرزها "مين حبيبي أنا" مع نوال الزغبي و"وصية حب" مع ديانا حداد، مؤكدًا مكانته كأحد أعمدة الطرب الحديث في العالم العربي.