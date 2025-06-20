"نهاية المهمة تقترب: توم كروز يودّع سلسلة Mission: Impossible بإيرادات تتجاوز نصف مليار دولار"

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أحمد جودة - القاهرة -

حقق فيلم Mission: Impossible The Final Reckoning للنجم العالمي توم كروز إيرادات ضخمة تخطت حاجز النصف مليار دولار، منذ انطلاق عرضه في دور السينما العالمية في 23 مايو الماضي، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 509 ملايين و595 ألف دولار.

وتوزعت الإيرادات بين 169.095 مليون دولار من شباك التذاكر الأمريكي، و340.5 مليون دولار من الأسواق الدولية، ما يعكس استمرار جماهيرية السلسلة عالميًا رغم كون هذا الجزء هو الأخير.

وقد أكد توم كروز في تصريحات خاصة لصحيفة The Hollywood Reporter أن هذا الفيلم سيكون ختام الملحمة الشهيرة التي رافقت الجمهور لأكثر من عقدين، قائلاً: "إنه الجزء الأخير… لم أطلق عليه اسم ’النهائي‘ عبثًا".

شارك في البطولة بجانب كروز كوكبة من النجوم، أبرزهم تراميل تيلمان، إيساي موراليس، بوم كليمنتيف، سايمون بيج، هايلي أتويل، وهانا وادينجهام، بالإضافة إلى المخرج كريستوفر ماكواري، الذين حضروا العرض العالمي للفيلم وسط حضور إعلامي وجماهيري كبير، والتقطوا الصور على السجادة الحمراء.

ورغم التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أعلنت الشركة المنتجة عن طرح الفيلم في دور العرض الصينية في 30 مايو، في خطوة تؤكد رهانه على السوق الآسيوية لدعم الإيرادات العالمية.

بهذا الإنجاز، يختتم توم كروز رحلة سينمائية استثنائية بسلسلة شكلت علامة فارقة في أفلام الحركة والتجسس، ليودّع الجمهور في مغامرة أخيرة مشحونة بالتشويق والإثارة.