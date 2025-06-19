“المسلماني” يبحث مع سفير باكستان ترجمة مسلسلات مصرية للغة الأردية

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام السفير عامر شوكت سفير باكستان في القاهرة.

زار السفير الباكستاني استديو نجيب محفوظ بالطابق السابع والعشرين بمبني الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو، وبحث آفاق التعاون بين الجانبين.

في اللقاء طرح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام رؤية الهيئة في ترجمة بعض الأعمال الدرامية المصرية إلي اللغة الأردية، وهي اللغة الرسمية في باكستان، وتعد من أكبر عشر لغات في العالم حسب بعض التقديرات، وبدوره اقترح السفير الباكستاني عرض المسلسلات المصرية المترجمة إلى الأردية علي التليفزيون الوطني في باكستان.